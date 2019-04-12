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10:43

Арт-группа "Явь", продираясь через социальные "тернии", отправила Терешкову "к звездам"

фото ЗакС политика Арт-группа "Явь", продираясь через социальные "тернии", отправила Терешкову "к звездам"

Художники из группы "Явь" нарисовали свой первый мурал (большое граффити, нанесенное на поверхность стены), посвященный Дню космонавтики. Уличным творцам пришлось преодолеть коммунально-социальный "ад", перед тем, как разместить на стене заброшенного дома во дворе Транспортного переулка, свою новую работу - первую женщину-космонавта Валентину Терешкову.

Участница арт-формирования поделилась, как ей пришлось столкнуться с хамством, агрессией и негодованием местных жителей и представителей коммунальных служб, пытаясь объяснить, что и зачем она делает. Гневно-настроенные личности грозили ей полицией и "ОМОНом", защищая от "Терешковой" родную, обшарпанную и исписанную предпложениями о покупке наркотиков, стену в одном из дворов.

В итоге творение все же незаконно, но появилось.

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Фото: "Явь"

Официально в Петербурге граффити - "вне закона". Те редкие экземпляры творчества, сохранившиеся на просторах города, изначально вынуждены были пройти долгую бюрократическую процедуру согласования. Сейчас в Смольном чиновники и уличные художники пытаются прийти к консенсусу по данному вопросу.



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