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Новости

11:35

158 министров ООН накормят и покатают по Петербургу на ретро-трамвае

фото ЗакС политика 158 министров ООН накормят и покатают по Петербургу на ретро-трамвае

В Смольном под руководством вице-губернатора Олега Маркова прошло подготовительное совещание по вопросам организации 23 сессии генеральной ассамблеи всемирной туристской организации ЮНВТО (UNWTO), которая пройдет в Петербурге в сентябре текущего года.

Мероприятие посетят все 158 министров спецучреждения ООН.

Для того, чтобы достойно встретить видных гостей, в Смольном и учреждена специальная комиссия по приёму. Сессия ЮНВТО - одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере туризма, поэтому, отметил Марков, организовать его следует "по образу и подобию" прошедшего Чемпионата мира по футболу-2018.

Отмечается, что в рамках мероприятия всех членов делегации будут кормить блюдами национальной русской кухни и катать по городу на ретро-трамвае. Превентивно для них будет подготовлена специальная навигация по городу.

 



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15:35    
13:34, именно поэтому и интересен Санкт-Петербург иностранным туристам, что здесь не уничтожили старую застройку. Упыри торгуют видами на эту самую уничтожаемую по тупости застройку. Чтобы убедить в этом - посмотрите рекламу любого новостроя в центре города. Именно видами они и хвалятся и торгуют. Предъявите хоты бы один новостройный объект вне исторического центра, которым люди приехали бы полюбоваться второй раз. Хранить бесценную историческую застройку от жадных и тупых новостройщиков и для туристов город останется более желанным, чем любой другой. Почитайте, что написал, например, принц Чарлз о том, как изуродовали Лондон (хотя в Лондоне не было единого архитектурного планирования как в великолепном, единственном в мире, построенном лучшими мировыми архитекторами и защищенном, спасенном, во многом восстановленном в первозданном виде блокадниками и разгра[цензура]емом, уничтожаемом жадными и тупыми Санкт-Петенрбурге).

13:34    
13:27. Трудно сочетать старое и новое в городской застройке! Всегда идут споры до искр из глаз...Ну, вот, к примеру, Брюссель, где масса новостроя из стекла и бетона и др. на фоне зданий прошлых столетий... А тот же "КУБ" при входе в Лувр и тд.

13:27    
11:45, для этого как минимум не след разрушать старые дома в угоду упырям-застройщикам и калечить исторический центр новостроями, тем более уродцами типа куба (пока - проекта) рядом с музеем Ф.М.Достоевского.

11:45    
В Питере есть все условия для развития туризма, но им надо предметно заниматься! Он может стать важным источником наполнения городского бюджета во благо горожан!

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