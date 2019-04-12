158 министров ООН накормят и покатают по Петербургу на ретро-трамвае

В Смольном под руководством вице-губернатора Олега Маркова прошло подготовительное совещание по вопросам организации 23 сессии генеральной ассамблеи всемирной туристской организации ЮНВТО (UNWTO), которая пройдет в Петербурге в сентябре текущего года.

Мероприятие посетят все 158 министров спецучреждения ООН.

Для того, чтобы достойно встретить видных гостей, в Смольном и учреждена специальная комиссия по приёму. Сессия ЮНВТО - одно из крупнейших в мире мероприятий в сфере туризма, поэтому, отметил Марков, организовать его следует "по образу и подобию" прошедшего Чемпионата мира по футболу-2018.

Отмечается, что в рамках мероприятия всех членов делегации будут кормить блюдами национальной русской кухни и катать по городу на ретро-трамвае. Превентивно для них будет подготовлена специальная навигация по городу.

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