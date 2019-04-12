"Новая газета" судится с ФСИН из-за отказа в интервью с Урлашовым

Редакция "Новой газеты" сообщила на своем сайте о том, что подала иск к ФСИН из-за того, что журналистам не дали встретиться с бывшим мэром Ярославля, а ныне заключенным, Евгением Урлашовым. Примечательно, что, отрицательно отвечая на многочисленные просьбы сотрудников издания о встрече с известным зэком, представители колонии никак свои отказы не мотивировали. Переписка двух сторон датирована декабрем 2018-го года.

"Ведомство нарушило ч. 3 ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса России, произвольно и необоснованно отказав корреспондентке «Новой газеты» в интервью на общественно-важную тематику и не предоставив альтернативное время для посещения заключенного", - говорится в заявлении.