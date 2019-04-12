Уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" отправили в суд

Окончательно расследованное уголовное дело о печально знаменитом пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", обвинительное заключение по которому утвердила Генеральная прокуратура, направили в суд, передает "Интерфакс".

"Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд рублей", - поделились материалами дела в прокуратуре.

В ведомсте утверждают, что причиной возгорания стало замыкание проводки.

На скамье подсудимых предстанут перед правосудием семеро людей, среди которых, частности, называются гендиректор "Зимней вишни", инженер противопожарной системы, "чоповец" и начальник караула пожарной части. Одним предъявлено обвинение по статье об оказании некачественных услуг, которое повлекло за собой смерть людей, другим - по статье "преступная халатность".

Трагедия случилась 25 марта прошлого года. В пожаре на четвертом этаже ТЦ, в кинотеатре, где оказались заблокированными двери, погибло 60 человек, 37 из которых - дети. После шокировавшего всю страну события свой пост оставил многолетний губернатор Кузбасса Аман Тулеев.