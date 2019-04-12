В статью УК о наказании для врачей просят внести правки, не связанные с лишением свободы

В рабочей группе, в состав которой вошли представители Следкома и Национальной медицинской палаты (НМП), был проработан вопрос о введении в новую 124 статью УК РФ, подразумевающую наказание для врачей, меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Специалисты предлагают ввести альтернативные методы наказания за непредвиденные преступления по статье о ненадлежащем оказании медицинской помощи. В НМП полагают, что "оступившийся" врач не должен сидеть в тюрьме за неумышленное причинение вреда здоровью.

Вместе с тем, учитывая позицию медсообщества, изучается вопрос об отказе от уголовного преследования за причинение вреда человеческому плоду.

Напомним, в июле 2018 года рабочая группа Следкома и НМП предложила дополнить УК РФ двумя специальными статьями для врачей - 124 и 124.1 - о ненадлежащем оказании медицинской помощи и о сокрытии нарушения оказания медицинской помощи. Связано это было с тем, что каждый год увеличивалось количество уголовных дел о врачебных ошибках: в 2016 году их было 878; в 2017-м -1791, в 2018-м - более 2200.