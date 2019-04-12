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12:59

Шлосберг объяснил плюсы долголетия "Яблока"

фото ЗакС политика Шлосберг объяснил плюсы долголетия "Яблока"

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, отвечая на вопрос "Новой газеты" о готовности его и его однопартийцев сотрудничать с другими демократическими силами, развернуто объяснил, почему это становится все менее возможным. Одна из причин состоит, по его мнению, в том, что зачастую выдающие себя за носителей демократических идеи деятели на поверку такими вовсе не являются, представая в неприглядном, недоговороспособном и эгоистическом свете. Кроме того, среди оппозиционных проектов очень много "однодневок".

"Другие партии приходят к нам и говорят: «Слушайте, закройте уже, наконец, ваше «Яблоко», мы 25 лет из-за вас ничего не можем сделать». Но штука в том, что те, кто просил «Яблоко» закрыться, уже политически не существуют. И те, кто сегодня просит «Яблоко» закрыться, через несколько лет исчезнут", - предрек псковский областной депутат.

Различия между "Яблоком" и другими политическими движениями в целом Шлосберг находит благом. Сотрудничать он готов и теоретически хотел, но "не получается" - в частности, из-за отсутствия взаимодоверительных отношений.

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