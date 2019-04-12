Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

13:15

Банк "Авангард" заподозрил ФБК в спонсировании терроризма и заблокировал его счет

фото ЗакС политика Банк "Авангард" заподозрил ФБК в спонсировании терроризма и заблокировал его счет

Банк "Аванград" заблокировал счет Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, заподозрив его в финансировании террористической деятельности, уведомил "МБХ Медиа" соратник политика Леонид Волков.

"Ситуация такая, что номер этого счета мы даже не публиковали - он использовался нами для работы с пожертвованиями, и публично его реквизиты никогда не обнародовались. Они запросили кучу документов - мы их предоставили. Тем не менее счет не разблокировали", - пояснил он.

Волков добавил также, что другие публичные счета, на которые можно прислать пожертвования, до сих пор доступны, однако существует риск, что и их заблокируют.

Коллега Навального по ФБК предположил, что все счета, которые принадлежат фонду, Росфинмониторинг таким образом проверят по ст. 115 ФЗ ("Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма").

"Наша сеть штабов и наш краудфандинг Кремлю как кость в горле, и они постараются все это разломать. Ну, мы к этому готовы и будем защищаться", - подытожил Волков у себя в Facebook.

С подобной ситуацией в ФБК уже сталкивались: 1 апреля счета организации заблокировал Сбербанк. Однако после предоставления пакета документов, запрошенных банком, доступ к средствам был вновь открыт.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:25    
13:21, "браво" будет, когда банк заблокирует все счета и прекратит ростовщическую деятельность. Процентщики - вон из России!

13:21    
Банк "Авангард"-браво!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:55 Уличный художник привлек внимание к работам под домом купца Овсянникова

15:26 В результате активности эсеров Бондаренко получил предписание "за мусор"

14:55 Пиотровский не видит "ничего страшного" во введении туристического сбора в Петербурге

14:40 Министр труда вновь заявил о быстром росте зарплат россиян   6

14:28 Вячеслав Дацик открыл свой штаб в Петербурге

14:18 Объединенная оппозиция 1 мая выйдет на марш "Свободному Петербургу - свободные выборы"

14:05 Резник просит комитет по культуре предъявить сведения о субсидировании театра Фурманова

13:58 ФСИН закрыла 200 труднодоступных колоний за последние шесть лет

13:40 Беглов: Пулковский парк благоустроят за 198 млн рублей

13:21 Подозреваемому в поджоге карельской церкви подростку назначили лечение

13:15 Банк "Авангард" заподозрил ФБК в спонсировании терроризма и заблокировал его счет   2

12:59 Шлосберг объяснил плюсы долголетия "Яблока"

12:40 В статью УК о наказании для врачей просят внести правки, не связанные с лишением свободы

12:26 Уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" отправили в суд

12:00 Кадыров просит списать долги Чечне за газ, объясняя их появление войной

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.