Подозреваемому в поджоге карельской церкви подростку назначили лечение

16-летний тинейджер, которого подозревают в умышленном поджоге деревянной Успенской церкви в Кондопоге, произошедшем в августе 2018-го года, отправили на необходимое ему лечение, передает ТАСС со ссылкой на детского омбудсмена республики Карелия Геннадия Сараева.

"Подросток прошел медэкспертизу, на которую был направлен. Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь, которая есть у него по показаниям. Как давно он находится в спецучреждении, какого вида помощь получает - эта информация конфиденциальная", - приводятся его слова.

О результатах прошедшей ранее судебно-психиатрической экспертизы тоже не сообщается.

Юноша был арестован спустя три дня после происшествия. В СМИ мелькали сведения о том, что он может быть "сатанистом" и иметь психические отклонения. Постройка пострадавшей церкви датируется 1774-м годом, она является культурным памятником федерального значения.