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13:58

ФСИН закрыла 200 труднодоступных колоний за последние шесть лет

фото ЗакС политика ФСИН закрыла 200 труднодоступных колоний за последние шесть лет

Наиболее удаленные, так называемые "лесные" колонии в количестве около 200 штук за последние шесть лет закрыла Федеральная служба исполнения наказаний, передает РИА "Новости", цитируя первого замглавы карательного ведомства Анатолия Рудого. Тому имеется, по его словам, как минимум две причины: некая общая гуманизация уголовного кодекса, а также снижающееся количество преступников, его нарушающих.

"Поэтому мы уходим из отдаленных местностей – Свердловской области, Сибири - и перемещаемся ближе к крупным райцентрам, областным центрам, где родственникам будет легче добираться на свидания к осужденным, чтобы сохранять семейные связи", - рассказал он.

Остановливаться на выбранном пути ведомство не намерена - в том числе и потому, что имеющая место тенденция, по оценке Рудого, также упрощает жизнь и самим сотрудникам ФСИН: в "лесных" колониях они "оторваны от жизни".

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