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Новости

14:40

Министр труда вновь заявил о быстром росте зарплат россиян

фото ЗакС политика Министр труда вновь заявил о быстром росте зарплат россиян

Руководитель Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии ведомства, вновь заявил о высоких темпах роста заработных плат россиян - на 6,8% в 2018 году, что якобы является самым высоким показателем, начиная с 2012 года, передает РИА "Новости".

"Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы", - известил министр.

Ранее российские СМИ, ссылаясь на данные Росстата, поделились исследованиями, согласно которым около трети семей (79%) не имеют средств на покупку обуви по сезону. При этом половина респондентов сообщила о том, что не в состоянии справиться с неожиданными тратами - например, расходами на срочный ремонт или услуги здравоохранения.

О том, что зарплаты россиян постоянно увеличиваются, Топилин заявляет неоднократно. Например, в прошлом году он сообщил о "беспрецедентном" росте жалованья среднестатистического гражданина РФ - на 11%. Следовательно, сегодня министр опроверг озвученные им же самым данные.

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15:58    
15:39. Высокооплачиваемой работы в России полно! К примеру, официально объявлено, что на одно резюме сварщика 40(!!!!!!!!!)запросов с зарплатой от 50 тысяч руб. в месяц и выше. Обыкновенный матрос - контрактник на подводной лодке получает в месяц 70000руб., а ещё его одевают, кормят, вина иногда наливают бесплатно... В ЧВК зарплаты от 150000 руб., такие на Ямале в "Арктик-СПГ" и тд. Но питерцев это не интересует, им лучше гардеробщиком в гей-клуб устроиться, да ещё жопой подрабатывать...

15:39    
Где работать?

15:33    
15:30. А по сути изложенного что-то можете опровергнуть, возразить или только гавкать мастер?

15:30    
15.17
Вам, похоже, скорую помощь оказывают в дурдоме. Почему вы еще не президент? Вы бы тогда жили бы еще лучше.

15:17    
Россия сейчас находится в очень приличном экономическом состоянии: есть рост ВВП, инфляция низкая, золотовалютные резервы под 500 миллиардов (!!!!!!) долларов, нефть за 70 долларов за баррель, рубль в этом году вырос на 7% к доллару и тд. Потому и западные санкции не оказывают почти никакого негативного влияния, потому и зарплаты растут, социальная помощь государства и тд. Но не устану повторять, что россиянам надо работать лучше и больше, так как мы отстаём по производительности труда от развитых стран в 4-5 раз! Ужас!!!

15:12    
Каких россиян, топилин?

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