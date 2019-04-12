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14:55

Пиотровский не видит "ничего страшного" во введении туристического сбора в Петербурге

фото ЗакС политика Пиотровский не видит "ничего страшного" во введении туристического сбора в Петербурге

Руководитель государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский находит хорошей идею, предполагающую введение сторублевого туристического сбора в Северной столице, уведомляет ТАСС.

"Сто рублей - это не страшно, это такой способ дохода. Я думаю, что если у всех есть такие сборы, ничего страшного в этом нет", - заявил он.

В установлении платы за ежесуточное пребывание иностранных гостей в городе есть здравый смысл: туристическую инфраструктуру необходимо развивать, равно как и необходимо брать на эти цели откуда-то средства, полагает Пиотровский.

"Нам нужно думать о том, чтобы привлекать людей. У нас очень маленький поток туристов", - уточнил эрмитажный глава.

Ранее Владимир Путин поддержал выдвинутое врио градоначальника Александром Бегловым предложение об установлении в Петербурге туристического сбора для иностранцев.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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