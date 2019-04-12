Вячеслав Дацик открыл свой штаб в Петербурге

Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик, известный как Рыжий Тарзан, 12 апреля открыл в Петербурге "Штаб по борьбе за чистоту в политике". Штаб находится в Кировском районе , передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Дацика, движение создано для борьбы с плохими депутатами. Основная претензия спортсмена к политикам - развитие проституции.

Напомним, в середине 2016 года Дацик проник в салон, предоставляющий интим-услуги, и насильственным образом вывел оттуда девушек в голом виде для того, чтобы отвести их в отдел полиции на Васильевском острове.

Новое движение Дацика надеется принять участие в муниципальных выборах. Сам боец намерен проверять кандидатов в депутаты на полиграф и «проверку рингом». Если кандидаты пройдут все проверки, то смогут получить поддержку Дацика и его штаба. «Мы за советскую власть, за восстановление Российской империи», - заявил Дацик.

Штаб политический, но со спортивно-патриотическим уклоном. В нем будут проводить бесплатные тренировки для детей. Тренировать их будет сам Дацик и его друзья.

Напомним, о намерении открыть свой штаб Дацик сообщил 6 апреля. Он заявил, что собирается бороться «против гнилых политиканов».