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15:55

Уличный художник привлек внимание к работам под домом купца Овсянникова

фото ЗакС политика Уличный художник привлек внимание к работам под домом купца Овсянникова

Исторический дом купца Овсянникова на углу проспекта Бакунина и Херсонской улицы, в подвале которого, по мнению гражданских активистов, ведутся опасные для коммуникаций работы и на первом этаже которого обещает открыться универсам "Пятерочка", разукрасил уличный художник Леша Бурстон. На строительный забор он повесил плакат с изображением, имитирующим логотип магазина, изменив слоган: вместо "Пятерочка выручает" прохожие некоторое время могли видеть то, что она "вытесняет". Об этом стало известно из сообщества художника "ВКонтакте".

"Последствия незаконного вмешательства рабочих в коммуникации, являющиеся общим имуществом собственников, вызывает аварийные ситуации с электричеством, водоснабжением и канализацией, а по стенам жильцов первого этажа уже ползут трещины. Более того, в борьбе к жителям присоединились представители Жилкомсервиса и депутат Законодательного собрания, но и это не дало никаких результатов", - гласит манифест акциониста.

По словам откликнувшихся на его пост комментаторов, плакат с забора, прикрывающего часть первого этажа, успели содрать.

Дом купца Овсянникова возведен во второй половине девятнадцатого века.

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Фотография: Сообщество "BURSTONE ART"



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