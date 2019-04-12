Беглов: Петербург перевыполнил план по весенней уборке города

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов, посетивший сегодня, 12 апреля, с выездной инспекцией Московский район, остался доволен увиденным на улицах, в связи с чем поспешил заявить, что, как ему кажется, город перевыполнил план по уборке - на целых 30%, передает "Мойка78".

Очищение улиц и дворов от грязи идет с опережением графика, сообщил он, даже несмотря на недостаточное количество спецтехники.

Беглов добавил также, что Петербург будет активно кооперироваться с Москвой по вопросам, связанным с уборкой. В город на Неве уже присланы, резюмировал он, две бригады спецтранспорта.

Действительно, ранее сегодня очевидцы поделились с Telegram-каналом "Протестный Петербург" фотографиями уборочных машин, пригнанных из столицы: на кузовах ТС значились надписи "Москва Автодор", присутствовал герб и номера с регионом 777.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.