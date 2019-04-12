Путин заметил, что призывная армия морально устаревает

Встречаясь с коллективом НПО "Энергомаш", президент Владимир Путин обмолвился о том, что такая форма рекрутирования граждан в армию, как обязательный призыв, со временем смотрится все более архаичной и что рано или и поздно может полностью кануть в небытие, цитирует его слова ТАСС.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - поделился своими мыслями на тему глава государства.

По его словам, все более сложная и современная военная техника требует все более качественной и профессиональной подготовки для того, чтобы в принципе мочь ей пользоваться.

Россия, заверил национальный лидер, движется в обозначенном им выше направлении.