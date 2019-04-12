Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

18:10

Горсуд отпустил на свободу комсомольцев, арестованных за "мусорные подарки" "Единой России"

фото ЗакС политика Горсуд отпустил на свободу комсомольцев, арестованных за "мусорные подарки" "Единой России"

Горсуд Петербурга отменил постановление о назначении административного наказания активисту ЛКСМ Владиславу Карлову, уведомила у себя в Facebook юрист Анастасия Буракова. Ранее молодому комсомольцу суд первичной инстанции назначил наказание в виде ареста на 9 суток за участие в "мусорном" перфомансе в приёмной "Единой России".

Юноша отпущен на свободу, проведя в стенах спецприёмника четверо суток.

Также Горсуд отменил арест и другой активистке, участвовавшей в перфомансе - Виктори Севериной.

Напомним, 8 апреля группа молодых людей, являющихся членами "Ленинского коммунистического союза молодежи", принесли в штаб петербургских единороссов коробки с "подарками, которые они заслужили", однако вместо "презентов" внутри оказались пакеты с бытовыми отходами. Подобной акцией "комсомольцы" выразили протест против повышения тарифов на вывоз мусора.

9 апреля 18-летнюю Северину арестовали за данный антимусорный манифест на 7 суток, а другому активисту, Феликсу Петрову, назначили 40 часов обязательных работ. Следом, 10 апреля, арестовали и Карлова. Ему и Севериной инкриминировали нарушение ст. 20.2 КоАП.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
11 апреля, 15:13"Яблоко" собирается участвовать в первомайском шествии под лозунгом "Петербургу – свободные выборы"
10 апреля, 18:18Сотрудник штаба "ЕР" пожаловался в полицию на мусор от комсомольцев вместо подарков
10 апреля, 11:40Петербургские активисты просят ЕСПЧ защитить их право на свободу выражения мысли
5 апреля, 16:52Полиция отказалась возбудить дело о вандализме из-за надписей на фасаде штаба Навального
5 апреля, 11:31Суд оштрафовал коммунальщиков за замену исторических дверей в доме на Большой Монетной улице
4 апреля, 19:36Два вместо трех: Беглов сбежал от ответа
3 апреля, 18:30Активиста "Весны" Ильина оштрафовали за акцию в поддержку Анастасии Шевченко
1 апреля, 17:47Создатель фильма "Ложь Матильды" требует от Алексея Учителя 3 млн рублей
31 марта, 17:01"Хватит уничтожать науку": петербуржцы вышли в поддержку Пулковской обсерватории
31 марта, 16:16Митинг в защиту Пулковской обсерватории завершился принятием резолюции
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:29    
Поздравляем, племя младое!!!
Молодцы!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

21:39 СК возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Петербурге

21:01 Бортко увеличил свой доход за счет съемок фильма и продажи сценария

20:59 Депутат Дивинский о падении своих доходов: Не приобрел – это ещё не потерял

20:55 Самый богатый депутат Госдумы заработал 2,3 млрд рублей

20:54 Профессор Соловей призвал богатых чиновников отказаться от зарплаты   3

20:27 Семье Пескова больше не принадлежат зарубежные квартиры   2

19:58 За 2018 год задекларированный доход Матвиенко уменьшился на 8 млн рублей   2

19:24 Невзоров усомнился в необходимости проводить Арктический форум в Петербурге   1

18:58 Опубликованы официальные доходы Путина, Медведева и членов правительства за год   1

18:45 Защитницу архангельских манифестантов оштрафовали за участие в протестах

18:37 Самым богатым петербургским депутатом Госдумы стал Сергей Боярский   3

18:19 Навальный обрушился с критикой на призвавшую бедных и недовольных россиян Волочкову уехать   7

18:10 Горсуд отпустил на свободу комсомольцев, арестованных за "мусорные подарки" "Единой России"   1

17:51 Вслед за Twitter за отказ хранить данные юзеров в России РКН наказал Facebook

17:40 На создание Национального космического центра в Москве понадобится 25 млрд рублей   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.