Навальный обрушился с критикой на призвавшую бедных и недовольных россиян Волочкову уехать

Балерина Анастасия Волочкова, выступившая на текущей неделе с резонансным заявлением о том, что бедным россиянам, недовольным своим положением, следует эмигрировать, подверглась разгромной критике со стороны политика Алексея Навального. Глава Фонда борьбы с коррупцией на своем YouTube-канале попытался разложить ее позицию "по полочкам" и тем самым показать неправоту и цинизм знаменитости.

"Это просто наглые люди, которые считают, что у них - некая настоящая работа, но есть же те, кто любит жить в Мичуринске и работать преподавателями музыки. Для первых это означает, что ты неполноценный, должен страдать и думать после работы, в чем еще ты провинился перед Анастасией Волочковой за этот день", - сделал вывод политик.

По словам Навального, ненавистные ему единороссы озвучивают раз за разом примерно те же самые умозаключения, "только без шпагата". Такое отношение к людям - это, как он вынужден констатировать, некая солидарная позиция той части населения, которая причисляет себя к российской элите и истеблишменту. Оппозиционер напрямую связал установившийся психологический климат в обществе с крайне высоким уровнем самоубийств в России.