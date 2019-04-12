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18:58

Опубликованы официальные доходы Путина, Медведева и членов правительства за год

фото ЗакС политика Опубликованы официальные доходы Путина, Медведева и членов правительства за год

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал за 2018 год 9,9 млн рублей, что явствует из информации, опубликованной на правительственном сайте. Эта сумма превышает сумму официально задекларированных средств, которые за тот же период сумел нажить президент Владимир Путин: его показатель - 8,65 млн. Примечательно, что по сравнению с 2017-м годом Путин заработал вдвое меньше.

Согласно декларациям, Медведеву из легковых автомобилей принадлежат только два экземпляра марки ГАЗ, а Путину - помимо двоих ГАзов, отечественный джип "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".

Среди членов правительства, подчиняющихся Медведеву, больше всех обогатился зампред Юрий Трутнев: его годовой доход составил свыше 538 млн рублей. По сведениям "Интерфакса", полученным от пресс-секретаря чиновника, столь крупная сумма связана с его удачной продажей недвижимости и разного рода ценных бумаг.

Второе место в правительстве по количеству полученных за год денег занял министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ему "досталось" 443 млн рублей.

Тройку замыкает министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин с 47,5 млн рублей "рабочей" прибыли за 2018 год.

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20:58    
А как же дом на набережной Кутузова, виноградники в Тоскане и Анапе, поместья в Плесе и на Рублевке, сельхоз. угодья в Черноземной полосе?
По-прежнему: Фонд "Дар", Фонд поддержки зимних видов спорта и т.п.?

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