Невзоров усомнился в необходимости проводить Арктический форум в Петербурге

Итоги Международного арктического форума, который принимал Петербург с 9 по 10 апреля, с присущим ему скепсисом подвел в эфире "Эха Москвы" публицист Александр Невзоров. Прежде всего, его не устроила выбранная для этой конференции локация: признав малую значимость мероприятия, он счел, что вызванные форумом неудобства для гоорожан не стоили конечной цели, если она вообще могла быть достигнута. Наиболее подходящим местом публицисту показались сами арктические льды.

"Оттуда очень плохая связь, как вы знаете. То есть всей той ахинеи, которая прозвучала на арктическом форуме, всех этих взаимных издевательств, тупого лицемерия, которое там раздавалось, мы бы не услышали", - саркастически заметил спикер.

По его словам, публичные дискуссии велись о "диких вещах", до которых Арктике "нет никакого дела".

"Понятно, что участники выпили примерно 2,5 тысячи литров коньяку. Понятно, что все проститутки питерские работали в три смены, но вот на кой черт они собрались?", - задался Невзоров риторическим вопросом.

На проведение международного слета чиновников и бизнесменов город выделил 26,9 млн рублей. Форум посетили президент Владимир Путин (по мнению Невзорова, явивший собой единственного здравомыслящего человека), врио губернатора Александр Беглов и ряд скандинавских министров. В течение отведенных на это двух дней Петербург встал в практически непроходимых пробках.

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