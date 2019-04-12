СК возбудил уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Петербурге

ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства предпринимателя Владимира Кулебакина, застрелянного 12 апреля в собственном доме.

Злоумышленник проник в особняк бизнесмена в Парголово и несколько раз выстрелил в Кулебакина. Предпринимателя доставили в больницу, где он и скончался от полученных ранений.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются необходимые судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления лица, совершившего данное преступление и привлечение его к уголовной ответственности", - сообщила пресс-служба СК.

Как пишет «Фонтанка», Кулебакин, занимаясь гостиничным бизнесом, имел отношение к десяткам объектов на Выборгском шоссе, Песочной и Полевой улицах в Парголово.