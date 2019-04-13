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Новости

12:48

Перед началом "Тотального диктанта" в Новосибирске прошел пикет против "русофобов"

фото ЗакС политика Перед началом "Тотального диктанта" в Новосибирске прошел пикет против "русофобов"

Возле новосибирского кинотеатра "Победа" перед началом общероссийского "Тотального диктанта", в котором должно было пройти мероприятие, встала с одиночным пикетом женщина. Она протестовала против подбора "чтецов" текстов для заданий, которых избрали в этом году, передает "Комсомольская правда".

Плакат представляет собой "триптих" из портретов писателя Дмитрия Быкова, телеведущего Владимира Познера и музыканта Андрея Макаревича. Надпись под ними гласит: "Нет тотально-тоталитарному диктанту-диктату либерал-русофобов!".

"Я не могу позволить им читать! Я вот вышла одна на пикет... Хотя обзвонила все патриотические организации, просила присоединиться. Но никто не вышел, они работают только перед выборами". - приводятся слова активистки.

Идея диктанта была разработана новосибирскими научными сотрудниками и проводится ежегодно с 2004-го года. Семью годами позже мероприятие стало всероссийским. Надиктовывать тексты приглашают известных деятелей культуры.

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Фотография: Екатерина Комякова



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13:48    
Где эта набитая дура увидела диктат Быкова или Макаревича? Там должны быть фото Путина, Володина, Клишаса, или Соловьева, Киселева, Скабеевой, или Эрнста, Добробздеева, Симоньян.

13:38   Бордунов  
13:25 Ну, ты загнула Саша. И про время, и про большинство. То "большинство", по словам больной с фотографии, "работают только перед выборами". Работают. Патриотами. Особенно перед выборами.
ПС. Это не ты на фотографии?
ППС. В К.Д.С.Н.

13:25    
Всех прозападных русофобов-либералов депортировать из России! Таково веление времени и желание абсолютного большинства россиян!!

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