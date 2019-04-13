Варламов проинспектировал набережную Смоленки и придумал, как ее улучшить

Топ-блогер и урбанист Илья Варламов, ведущий предвыборную муниципальную кампанию в Петербурге, на примере набережной реки Смоленки показал на своем сайте то, как, с его точки зрения, неправильно благоустроены городские набережные в целом. В этом есть как минимум историческая несправедливость, считает автор.

"Люди взаимодействовали с водой на бытовом уровне каждый день: торговали, перевозили пассажиров и грузы. Сегодня ценность водных городских ресурсов потеряна. К воде пускают туристов, купивших билет на речной трамвай, а горожанам остаётся наблюдать воду издалека", - констатировал он.

Нарушением здравого смысла представляется ему новый высотный квартал возле Уральского моста. Для пешеходов на этом участке набережной не сделано ничего. Вместо этого доступ к воде прегражден беспорядочной, ничем и никем не регулируемой парковкой, нет спусков, нет скамеек, не говоря уже о велодорожках, которые Варламов очень любит. Кроме того, он отметил низкокачественное водоотведение.

Все вышеперечисленное блогер предлагает создать и добиться хотя бы на этой местности приоритета пешеходов над автовладельцами, для чего призывает идти на муниципальные выборы и голосовать за его с московским политиком Максимом Кацем команду.