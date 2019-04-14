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10:41

В Подмосковье горел национальный парк "Лосиный остров"

фото ЗакС политика В Подмосковье горел национальный парк "Лосиный остров"

Вечером 13 апреля в национальном парке «Лосиный остров» в округе Балашиха Московской области разгорелся пожар на площади в тысячу квадратных метров, передает РИА «Новости».

Горели порубочные останки и штабели с бревнами. В результате пожара никто не пострадал. Открытое горение пожарные ликвидировали, а вскоре потушили пламя полностью.

Обновлено: Директор «Лосиного острова» Игорь Сарафанов не исключает, что причиной пожара в парке мог стать поджог. По его словам, лесные насаждения и ближайший населенный пункт не пострадали.

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