Милонов обратился в полицию после конфликта на спецстоянке в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта на спецстоянке в Кировском районе Петербурга, передает «Фонтанка.ру».

В Instagram Милонов вечером 13 апреля рассказал, что решил помочь приятелю, у которого эвакуировали машину – и обнаружил «ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм». По данным «Фонтанки», депутата дважды ударили дверью, и в заявлении в полицию он указал, что получил сильную боль и телесные повреждения, но за помощью к медикам обращаться не стал.

«Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой», - заявил Милонов в Instagram, добавив, что предложит врио губернатора Петербурга Алекcандру Беглову внести соответствующие предложения в ЗакС.

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