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11:42

Милонов обратился в полицию после конфликта на спецстоянке в Петербурге

фото ЗакС политика Милонов обратился в полицию после конфликта на спецстоянке в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после конфликта на спецстоянке в Кировском районе Петербурга, передает «Фонтанка.ру».

В Instagram Милонов вечером 13 апреля рассказал, что решил помочь приятелю, у которого эвакуировали машину – и обнаружил «ужасную контору, пьяных эвакуаторщиков и бандитизм». По данным «Фонтанки», депутата дважды ударили дверью, и в заявлении в полицию он указал, что получил сильную боль и телесные повреждения, но за помощью к медикам обращаться не стал.

«Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать и выгнать этих сволочей поганой метлой», - заявил Милонов в Instagram, добавив, что предложит врио губернатора Петербурга Алекcандру Беглову внести соответствующие предложения в ЗакС.



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17:02    
15:05 Откуда такая информированность о постельных делах Злобного кролика?!

15:09    
Хорошо, что Милонова не ссильничали. Могли ему грешки молодости припомнить.

15:05    
13-09, он же 12-38 некрасиво поступаешь. Залез к Кролику Вишневскому гей в постель. Стал его женой. Получаешь большие деньги как пристроили тебя замом и чернишь своего благодетеля! Доносы на него пишешь. Ха,ха,ха....

13:09    
Уверен, что идея родилась у Рыжего Тарзана Дацика ради очевидной раскрутки своего боя с Артемом Тарасовым... Но Дацик, как весьма неглупый парень, аккуратно слил свой замысел депутату Вишневскому, который сам ничего свежего и толкового придумать не может, но очень ревнив и завистлив... А подговорить "пьяных эвакуаторщиков" кандидату на пост губернатора "культурной столицы" отметелить депутата Милонова на стоянке - легкий вопрос даже для воспитанников старшей группы любого частного детского садика...

12:46    
12:38 Он тебе головку дверью ушиб?

12:38    
Жалко, депутата Кролика вместе с ним не отоварили.

12:05    
Чувак так долго выёживается как муха на стекле, что это просто чудо, как он до сих пор ходит с неразбитым фейсом.

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