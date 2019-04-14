Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" для участия в дебатах

Действующий президет Украины Петр Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах и надеется, что его оппонент, кандидат в президенты Владимир Зеленский, тоже приедет, передает «Интерфакс».

По данным агентства, на стадионе собралось большое количество зрителей. Порошенко, приветствуя их, выразил надежду, что «сейчас тут будет и Зеленский». «Если он снова будет прятаться от людей, если он снова боится, мы его будем приглашать каждый день, на каждый эфир для того, чтобы вся страна увидела, кого им избирать на следующие пять лет», - сказал Порошенко.

После дебатов, или если Зеленский не приедет, Порошенко намерен пообщаться с журналистами. По его словам, его команда «не фильтрует вопросы».

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Оппоненты договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский», но не смогли договориться о дате. Зеленский настаивал, что дебаты должны состояться 19 апреля, а не 14-го.