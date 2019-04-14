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Новости

14:38

Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" для участия в дебатах

фото ЗакС политика Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" для участия в дебатах

Действующий президет Украины Петр Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах и надеется, что его оппонент, кандидат в президенты Владимир Зеленский, тоже приедет, передает «Интерфакс».

По данным агентства, на стадионе собралось большое количество зрителей. Порошенко, приветствуя их, выразил надежду, что «сейчас тут будет и Зеленский». «Если он снова будет прятаться от людей, если он снова боится, мы его будем приглашать каждый день, на каждый эфир для того, чтобы вся страна увидела, кого им избирать на следующие пять лет», - сказал Порошенко.

После дебатов, или если Зеленский не приедет, Порошенко намерен пообщаться с журналистами. По его словам, его команда «не фильтрует вопросы».

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Оппоненты договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский», но не смогли договориться о дате. Зеленский настаивал, что дебаты должны состояться 19 апреля, а не 14-го.

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20:21    
Задорнов: "Голосуй не голосуй, все равно получишь ... ". Это в России.
А на Украине -второй тур. Нам такое, пока не снилось.
То, что на Украине сняли фильм "Слуги народу" и его  все могут посмотреть-это все-таки свобода. Сказанное в фильме президентом Голобородько , надеюсь, это позиция Зеленского. Главное у Зеленского-Миру мир!
У нас же оппозиция в полном загоне. Тому пример-Алексей Навальный.

15:04    
щас на подмену зеленскому появиться ВОВАН И ПЕТЯ от страху наложит в штаны

15:00   Игорь  
Оратор местный говорил:
"Я и страна теперь в тревоге,
Мы снова ныне на пороге,
Того, что я уж пережил.
Так, как я Украины слава,
То со свой я высоты,
Хочу я, чтоб явился ты,
Хочу увидеть след кровавый...

14:59    
Порошенко в агонии, в отчаянном положении...Ведь он реально может оказаться на нарах после 21 апреля...Путину, по-моему, без разницы, кто станет президентом Украины, так как Зеленский и Порошенко пешки в геополитической игре, за которых всё решают США и чуть-чуть ЕС. Хотя с избранием Зеленского на Украине усилится хаос, кризис властных элит, дезертирство войск, а то начнётся и очередной "майдан"...

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