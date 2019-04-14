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15:57

Порошенко не дождался Зеленского на дебатах на стадионе в Киеве

фото ЗакС политика Порошенко не дождался Зеленского на дебатах на стадионе в Киеве

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский не пришёл на дебаты с действующим президентом Пётром Порошенко, передаёт РИА «Новости».

Порошенко ждал оппонента на стадионе «Олимпийский» в Киеве до 15:00. Когда время истекло, Порошенко призвал собравшихся зрителей не терять интерес и призвал Зеленского прийти 15 апреля на эфир программы «Свобода слова» или 19-го - на телеканал «Общественный».

Оппоненты договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский», но не смогли договориться о дате. Зеленский настаивал, что дебаты должны состояться 19 апреля, а не 14-го, как того хотел Порошенко. Тем не менее, действующий президент все равно пришёл на стадион.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%.

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20:50    
Долой буржуазные выборы, даёшь диктатуру закона!

20:41    
18:48 - ты, очумел?... украина - да "буржуазные выборы"?!. и о какой "классовой борьбе за свои права" ты вообще тут чирикаешь если не признаешь само право (и возможность) граждан, той же украины, свободно выбирать того президента, кого сами захотят, а не того кого им назначат путем хитрых комбинаций, вот как в россии, а твое участие, при этом - всего лишь формальная процедура с уже известным результатом... холопам выборы не нужны, как и свобода - «Люди холопского звания — сущие псы иногда; чем тяжелей наказание — тем им милей господа». Некрасов.

20:38    
19.18.
"Кстати, СССР и загнило без выборов...". И эстафету перехватили те, кто пожелали захапать все. Власть говорила одно,  делала другое: "Вот вам, народ, свобода, трепитесь, наслаждайтесь лжесвободой! Вот вам ваучеры, шоковая терапия, дефолт и весь бардак... Пока вы в шоке, мы "прихватизируем" все, очнетесь, но "когда какакешь, пукать поздно!".
Что дальше, трудно предсказать! Ведь  весь мир встал на дыбы против России от того, что сотворили с простыми россиянами, оттого, что российские олигархи скупают за рубежами России все и пытаются диктовать свои правила...

20:23    
Задорнов: "Голосуй не голосуй, все равно получишь ... ". Это в России.
А на Украине -второй тур. Нам такое, пока не снилось.
То, что на Украине сняли фильм "Слуги народу" и его  все могут посмотреть-это все-таки свобода. Сказанное в фильме президентом Голобородько , надеюсь, это позиция Зеленского. Главное у Зеленского-Миру мир!
У нас же оппозиция в полном загоне. Тому пример-Алексей Навальный.

19:18    
17:43, 18:48 Опять тролль говорит за всю Россию и всех россиян. Отучайся от этой вредной путинско-коммунистической привычки и смотри на мир трезвыми глазами. Кстати, СССР и загнило без выборов - зальстить, подкупить одного бюрократа легче, чем народ. Народ на дела смотрит. Поэтому  его отодвигают от выборов, а такие шакалы как ты, внушают мыслишку об их "вреде".

18:48    
18:11. Буржуазные выборы -это погремушка-игрушка, брошенная правящим буржуазным классом в массы, чтобы отвлечь их от классовой борьбы за свои права! А такие как вы и рады до усрачки...Мне вас жаль!

18:11    
17:43 - мои аплодисменты - всё верно!.. - пушкин прямо в точку - о тебе...  "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич"... тем и отличается россиянин от всего человечества - равнодушием к свободе... и вообще, на фиг тебе - "отечество"?.. тебе там место, одно - обслуживать господ...

17:43    
16:55. Вы какой-то больной фанат выборов...В массе своей россиянам наплевать на выборы! Их интересует собственное благополучие, величие родного Отечества и др., а выборы просто игрушка раз в 5-6 лет, которой и то далеко не все забавляются! Отмени выборы, то НИКТО не будет требовать их возвращения!

16:55    
16:19 - да по фиг кто станет президентом украины, но за то не по фиг - каковы сами выборы!... урок демократии для россии!.. тролли на говно изошли в сми, пытаясь обгадить выборную кампанию - это всё зависть и холопская ущербность...

16:19    
Зеленский держит удар! Он ничего Порошенко не проиграл после первого тура...ОсталосьЗеленскому продержаться неделю и 19 апреля нанести смертельный удар по Порошенко!

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