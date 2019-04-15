40% россиян признались, что не имеют никаких сбережений

Согласно результатам социологического опроса, проведенного компанией Superjob, 40% респондентов-жителей России не имеют никаких сбережений на случай наступления внезапного материального кризиса, уведомляет ТАСС. Вместе с тем, в случае лишения всех источников дохода 16% продержатся на доступных средствах меньше месяца, 21% - до двух месяцев, 12% - до полугода, 6% - год, и лишь 5% - больше года.

Опрос был проведен с 1 по 4 апреля текущего года в 368 городах среди респондентов старше 18 лет. В исследовании приняли участие более 1600 человек.

29% участников социологического изыскания заявили, что не ведут финансовый учет собственных доходов и расходов, однако 53% сообщили, что за своим финансированием более-менее следят. Строго бдят траты 18% опрошенных, однако будущие доходы и расходы не планирует каждый пятый респондент (21%). 40% расписывают средства менее чем на год вперед, 23% - на полгода и более.