СМИ назвали возможную дату первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Первая встреча главы РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться уже на следующей неделе, извещает агентство Yonhap, ссылаясь на собственные источники.

В течение двух дней - 26 и 27 апреля - Путин будет находиться в Китае на международном форуме "Один пояс - один путь". 24 апреля он прилетит на Дальний Восток. Ожидается, что "рандеву" как раз и состоится в один из этих дней. Предположительно, местом встречи станет Владивосток.

По сведениям южнокорейского издания "Ренхап", глава КНДР желает заручиться поддержкой России, чтобы апеллировать к ней во время следующих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В начале апреля Ким получил второе официальное приглашение посетить РФ. Первое передал ему министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего дипломатического визита в КНДР. Лавров стал первым из ныне живых россиян, кто встретился с нынешним лидером Северной Кореи.