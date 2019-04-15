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10:20

СМИ назвали возможную дату первой встречи Путина и Ким Чен Ына

фото ЗакС политика СМИ назвали возможную дату первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Первая встреча главы РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться уже на следующей неделе, извещает агентство Yonhap, ссылаясь на собственные источники.

В течение двух дней - 26 и 27 апреля - Путин будет находиться в Китае на международном форуме "Один пояс - один путь". 24 апреля он прилетит на Дальний Восток. Ожидается, что "рандеву" как раз и состоится в один из этих дней. Предположительно, местом встречи станет Владивосток.

По сведениям южнокорейского издания "Ренхап", глава КНДР желает заручиться поддержкой России, чтобы апеллировать к ней во время следующих переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В начале апреля Ким получил второе официальное приглашение посетить РФ. Первое передал ему министр иностранных дел Сергей Лавров во время своего дипломатического визита в КНДР.  Лавров стал первым из ныне живых россиян, кто встретился с нынешним лидером Северной Кореи.

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10:57   Саша  
Да, в мире есть масса горячих точек - Иран, Венесуэла, Украина, КНДР, Сирия, Судан, Ливия и тд., где Россия может очень сильно навредить США, что сдерживает Штаты от введения самых жёстких санкций против России! К примеру, Россия приходит на помощь Хафтару в Ливии, накладывает руку на ливийскую нефть, а рядом газ Алжира, береговыми ракетными комплексами перекрывает Средиземное море и тд. Это не фантазия, потому американцы всё просчитывают, действуют более или менее аккуратно, например, по газопроводу "Северный поток-2", Керченскому проливу или по санкциям к нашим гос. банкам...

10:28    
27-миллионная КНДР с ракетно-ядерным оружием-важный субъект мировой геополитики, не зря США с ними все в переговорах...Россия обязана просто развивать связи со своим соседом, а также использовать КНДР в отношениях с США, шантажируя последних сотрудничеством с КНДР в военной области, отходом от санкций и тд.

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