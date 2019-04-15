Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".

"Назначить комплексную судебную экспертизу. Финансово-экономическую и искусствоведческую в Российском Федеральном центре экспертизы при Министерстве юстиции", - постановила судья Ирина Аккуратова.

Повторная проверка была инициирована вследствие ранее вынесенного судьёй Аккуратовой вердикта: она предложила всем участникам процесса в письменном виде предоставить список вопросов, которые они хотели бы задать аудиторам, а также составить перечень организаций и экспертов, которых можно было бы привлечь к участию в проверке.

Первая экспертиза была проведена следствием в негосударственном учреждении - некоммерческом партнерстве "Коллегия ревизоров, экспертов и специалистов". На данном варианте настаивала сторона защиты.

Отныне независимым экспертам предстоит заново изучить финансово-хозяйственную деятельность "Седьмой студии" за период с 2011 по 2014 год.

Режиссера Кирилла Серебренникова, находившегося под домашним арестом с 2017-го года, выпустили 8 апреля под подписку о невыезде. Все время его пребывания в условиях несвободы за него вступались известные деятели культуры, призывая к освобождению. Сотрудников театра "Седьмая студия" обвиняют в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра, заключившая сделку со следствием. В его защиту не раз выступали знаменитости. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа".