Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:18

Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии"

фото ЗакС политика Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы постановил назначить новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии", уведомляет "МБХ Медиа".

"Назначить комплексную судебную экспертизу. Финансово-экономическую и искусствоведческую в Российском Федеральном центре экспертизы при Министерстве юстиции", - постановила судья Ирина Аккуратова.

Повторная проверка была инициирована вследствие ранее вынесенного судьёй Аккуратовой вердикта: она предложила всем участникам процесса в письменном виде предоставить список вопросов, которые они хотели бы задать аудиторам, а также составить перечень организаций и экспертов, которых можно было бы привлечь к участию в проверке. 

Первая экспертиза была проведена следствием в негосударственном учреждении - некоммерческом партнерстве "Коллегия ревизоров, экспертов и специалистов". На данном варианте настаивала сторона защиты.

Отныне независимым экспертам предстоит заново изучить финансово-хозяйственную деятельность "Седьмой студии" за период с 2011 по 2014 год.

Режиссера Кирилла Серебренникова, находившегося под домашним арестом с 2017-го года, выпустили 8 апреля под подписку о невыезде. Все время его пребывания в условиях несвободы за него вступались известные деятели культуры, призывая к освобождению. Сотрудников театра "Седьмая студия" обвиняют в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра, заключившая сделку со следствием. В его защиту не раз выступали знаменитости. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа". 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

13:56 Ганапольский зафиксировал "агонию" белорусской государственности

13:50 В Мосгордуме предлагают запретить травмирующие детскую психику игрушки в виде вампиров

13:20 В Псковской области планируют за пять лет избавиться от половины мусорных полигонов

13:15 Чубайс об отношении россиян к себе: Попал куда-то в разряд Бабы-Яги и Кощея Бессмертного

12:55 Ученые отметили слабую связь между премиями чиновников и их эффективностью

12:46 Памятник Алферову откроют в Академическом университете РАН Петербурга

12:30 Яшин борется с вырубкой национального парка "Лосиный остров"

12:21 СК возобновил расследование дела экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда

11:59 Чиновники Смольного пресекли нелегальную торговлю на 26 участках в центре города

11:50 Автор "запретительных" законопроектов сенатор Клишас за год разбогател в 4 раза

11:31 ЕСПЧ подготовил первое решение по акциям "Он вам не Димон"

11:18 Суд назначил новую комплексную экспертизу по делу "Седьмой студии"

11:06 Сотрудники Смольного сдадут кровь в преддверии Национального дня донора

10:40 "Горэлектротранс" за 2 млрд рублей закупит новые трамваи, оснащенные Wi-Fi

10:20 СМИ назвали возможную дату первой встречи Путина и Ким Чен Ына   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.