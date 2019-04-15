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11:50

Автор "запретительных" законопроектов сенатор Клишас за год разбогател в 4 раза

фото ЗакС политика Автор "запретительных" законопроектов сенатор Клишас за год разбогател в 4 раза

Сенатор Андрей Клишас - инициатор нашумевших проектов законов о "суверенном рунете" и наказании за неуважении к власти, за год увеличил свой капитал в четыре раза, извещает "Красноярск Онлайн", ознакомившийся с декларацией о доходах чиновника.

Если выходец из структур "Норникеля" в 2017 году заработал всего 5,6 млн рублей, то уже в 2018-м его благосостояние достигло официальной отметки в 23,4 млн рублей. Вместе с тем, доходы жены сенатора упали в несколько раз: с 23,2 млн рублей в 2017 году до 7,2 млн в году текущем.

Клишас задекларировал 10 земельных участков на территории России общей площадью 92 тысяч квадратных метров. Также у него в собственности находятся три дома общей площадью 1447 кв метров и три квартиры в 498 "квадратов". Имеется также нежилая недвижимость.

Помимо прочего, обладает сенатор и заграничной жилплощадью: участком в 543 кв метра и домом в 432 кв метра в Швейцарии.

Напомним, сразу после того, как Клишас официально заявил о своих "запретительных" инициативах, он стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. ФБК обнаружил у чиновника незадекларированный Maybach и коллекцию часов общей стоимостью 163 млн рублей. Узнав о существовании обличительного видеоролика, сенатор заявил, что не стыдится накопленной роскоши и что у него есть намного больше.

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