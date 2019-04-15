В Псковской области планируют за пять лет избавиться от половины мусорных полигонов

Чиновники, руководящие Псковской областью, планируют закрыть не менее половины существующих на ее территории мусорных полигонов к 2024-му году, доведя их количество до двенадцати, передает ТАСС со ссылкой на регионального руководителя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Грахова. Осуществляться эти действия будут в рамках национального проекта "Экология", который разработан с опорой на знаменитые "майские указы" 2012-го года президента Владимира Путина.

"К 2024 году мы планируем существенно сократить это количество, как минимум в два раза. Сейчас активно сотрудничаем с различными организациями, в том числе в сфере обращения с отходами", - доложил он на заседании правительства области.

По словам госслужащего, в ближайшее время следует ожидать появления территориальной схемы обращения с твердыми отходами.