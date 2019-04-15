В Мосгордуме предлагают запретить травмирующие детскую психику игрушки в виде вампиров

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике Татьяна Батышева полагает, что игрушечные монстры, вампиры и другие "страшные существа" могут нанести непоправимый вред неокрепшей детской психике, поэтому их необходимо запретить.

"Я, например, захожу в магазин и вижу куклу-вампира. Что хорошего в этой игрушке? У нее страшные зубы, кровь во рту, чему мы учим ребенка? Если мы дарим вампира, убийцу или еще кого-то, то мы что, хотим, чтобы наш ребенок стал вампиром? Давайте задаваться такими вопросами", - цитирует переживания Батышевой агентство "Москва".

Депутат переживает, что в детских магазинах самые видные полки занимают игрушки "для убийства и смерти", в то время как игрушки "для радости и любви" пылятся на дальних стендах.

"Каждая игрушка должна нести в себе какую-то информацию и, конечно, она должна учить детей чему-то позитивному, доброму, светлому. Игрушки в виде монстров - все они какие-то страшные. Они травмируют детскую психику, и я считаю, что такие страшные игрушки надо категорически запретить", - уверена Батышева.

Депутат также призывает поставить на особый контроль игрушки, предназначенные для младенцев, и провести повсеместную ревизию в детских магазинах и изъять "шокирующие" вещи с прилавков.

Ранее появилась информация, что депутаты разработали законопроект о предварительной экспертизе игрушек перед поступлением в продажу.