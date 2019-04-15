Ганапольский зафиксировал "агонию" белорусской государственности

Новейший обмен "любезностями" и санкциями между Россией и Белоруссией и все менее последовательное поведение белорусского лидера Александра Лукашенко являются, по наблюдению политического обозревателя Матвея Ганапольского, живущего в Киеве, свидетельством "агонии" соседнего государства. По его мысли, и у белорусов, и у их лидера все сильнее усугубляется проблема с самоопределением, а до бесконечности вести политические интриги с Россией и западными странами одновременно не представляется возможным.

"Самое главное не Лукашенко, а, если его поддерживают белорусы, белорусскому народу нужно как-то определиться вообще. Потому что вот эта непонятка - это самое страшное, что может быть. Белоруссия независимое государство. Но только оно не независимое, независимое оно на бумаге", - заявил эксперт.

По мысли Ганапольского, президент соседней страны уже порядком надоел всему миру тем, что сидит даже не "на двух стульях", а уже на двадцати двух, и любой лидер на его месте активизировал бы один из этих процессов. Но, поскольку, считает аналитик, задача Лукашенко - вечно оставаться у власти, но все его взаимоотношения с внешним миром находятся в подвешенном состоянии, и делается это умышленно.

Напомним, что с 12 апреля Россельхознадзор ввел ограничения на импорт яблок и груш с территории Белоруссии, мотивировав это тем, что оттуда упрямо продолжает поступать "санкционка" - вопреки всем предыдущим просьбам прекратить подобную деятельность. Недружественный экономический "жест" задел Лукашенко, после чего он совершил резкое выступление, пригрозив закрыть нефтепровод "Дружба", связывающий обе страны.