Путин разрешил Службе внешней разведки пополнить автопарк ТС с "мигалками"

Глава государства подписал указ о пополнении автопарка Службы внешней разведки (СВР) России четырьмя новыми транспортными средствами, оснащенными специальными сигналами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Причина, по которой Владимир Путин принял такое решение, не уточняется.

До этого в распоряжении СВР имелась всего один автомобиль с "мигалкой". Согласно пояснительной записке к документации, новые ТС будут использоваться для обслуживания "лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты".

Как пишет ТАСС, на данный момент использование на авто проблесковых маячков разрешено 19 государственным структурам, в том числе органам федеральной и региональной власти, а также представителям Российской академии наук. Всего на официальном учете стоят 634 ТС с "мигалками".