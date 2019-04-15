Протоиерей Смирнов обвинил женщин в "убийстве Кутузовых и Гагариных"

Протоиерей Дмитрий Смирнов, один из наиболее публичных представителей Русской православной церкви, заговорил на одну из своих любимых тем - абортов - в оригинальном ключе. Напрямую с ними и с жизненными установками современных российских женщин он связал дефицит выдающихся личностей в стране.

"Это национальная трагедия, что наши женщины не хотят рожать. Исправлять нужно сознание наших женщин, которым внушил какой-то враг, что не надо нищету разводить, а надо делать аборты. И вот они прекрасно убивают Суворовых, Кутузовых, Гагариных", - заявил Смирнов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В результате, в его логике, страну населяют не вполне полноценные люди - причем священник делает акцент на том, что таковые являются носителями именно мужского начала.

"Нужно воспитание, причём семейное. А семья у нас разрушена. У половины парней отцов нет. Ну какие будут они мужчины? Вот такие и есть. Называются додики", - категорично заключил спикер.

Смирнов известен своими спорными ультраправыми высказываниями и эксцентрическими выходками. Одна из самых известных в его исполнении - это визит без приглашения на день рождения радиостанции "Серебряный дождь", сопряженный с дебошем и этическими воззваниями к собравшимся.