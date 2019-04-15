За сговор управляющие компании и чиновников оштрафовали на 1,2 млн рублей

Сговор при обслуживании жилых домов между управляющими компаниями "Мир" и "Возрождение" и чиновиками из Смольного, администрации Василеостровского района и районного ГКУ "Жилищное агентство" привел к присуждению штрафов каждой из сторон, сообщает сайт петербургского УФАС.

Нарушение антимонопольщики трактовали как неправовой раздел рынка и нарушение закона о защите конкуренции. Их версию произошедшего в 2015-м году между участниками сговора поддержал Арбитражный суд.

Обе коммерческих организации четыре года назад при помощи перечисленных выше государственных структур осуществили смену управляющей компании на Васильевском острове и поделили между собой территорию.

Каждому госслужащему, принявшему участие в этой "сделке", присудили по 20 тысяч рублей штрафа. "Мир" заплатит 456,7 тысяч рублей, "Возрождение" - 706,2 тысяч.