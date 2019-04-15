Один из участков набережной Фонтанки капитально отреставрируют

Главгосэкспертиза санкционировала проведение капитального ремонта отрезка набережной реки Фонтанки у домов №31-35, уведомляет пресс-служба организации.

"В ходе реализации проекта будет изменена действующая система поверхностного водоотвода с тротуара набережной и организован поверхностный водоотвод в сторону прилегающего газона и проезжей части. Отвод воды будет осуществляться в сеть ливневой канализации через дождеприемный колодец", - говорится в официальном заключении Главгосэкспертизы.

Основательное "обновление" обозначенного участка набережной включает в себя, в том числе, усиление подпорок её стен, вплотную прилегающих к воде, частичная замена и реставрация гранитных плит, перекладка тротуара, восстановление исторических решеток. Помимо прочего, грунт изучат на проницаемость.

Сроки проведения работ не уточняются.