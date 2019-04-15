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18:24

В Вологодской области многодетные семьи избавят от платы за вывоз мусора

фото ЗакС политика В Вологодской области многодетные семьи избавят от платы за вывоз мусора

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников распорядился, чтобы с 1 мая многодетные семьи освободили от необходимости платить каждый месяц за услуги по вывозу мусора, передает ТАСС. На сегодняшний день эта категория граждан, а также инвалиды и ветераны войны имеют льготу 50 процентов, что было введено в регионе с начала 2019-го года.

"Поручаю с 1 мая 2019 года ввести 100% льготу для всех многодетных семей Вологодской области, а это более 16 тыс. семей", - приводится цитата чиновника с его совещания в кругу подчиненных.

Отмечается, что вывозом мусора в области занимаются две компании.

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