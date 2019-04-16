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Новости

9:55

Надежда Савченко вышла на свободу

фото ЗакС политика Надежда Савченко вышла на свободу

Попавшая после российской тюрьмы в "родные казематы", бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко минувшим вечером была освобождена из-под стражи судом Киева в связи с истечением срока меры пресечения, уведомляет "Коммерсант".

Вместе с ней на свободу вышел и глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.

"Наша политическая сила «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» поможет заменить все те политические партии, всё то старье, которое сейчас наполняет Верховную раду, и у нас это получится", - поделилась политик планами на будущее.

Надежда Савченко получила глобальную известность после того, как была задержана российскими силовиками вблизи российско-украинской границы в 2014 году. Впоследствии она была признана виновной в убийстве сотрудников телекомпании ВГТРК, получив за это 22 года колонии общего режима. Правозащитники по всему миру ставили под сомнение справедливость судебного процесса и приговора. Просидев в заключении несколько месяцев и объявив голодовку, 25 мая 2016 года она была помилована лично президентом Владимиром Путиным.

Весной 2018-го года Савченко взяли под стражу по обвинению в организации государственного переворота на Украине. 

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10:10   Игорь  
Заходит Надя. Две гранаты
В её руках. Глаза горят.
Вмиг прекращаются дебаты,
Все побежали в первый ряд.
Она подходит к микрофону:
"Ну, что, усрались?! - говорит, -
Готовы к новому разгону?!..
Табло потухло, зал молчит...

10:01    
Савченко вышла из СИЗО и начала активнейшую агитацию за Зеленского! Вообще России надо хорошо продумать все свои шаги после победы Зеленского...Он не друг России, но с ним по ряду вопросов можно будет "кашу сварить"! Возможно и по крайне важным, а то и глобальным...

Страница 1-ая (всего: 1)
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