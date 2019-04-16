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11:15

Библиотеку Колобовых востановят по программе "Аренда памятника за 1 рубль"

фото ЗакС политика Библиотеку Колобовых востановят по программе "Аренда памятника за 1 рубль"

Комитет имущественных отношений (КИО) включил в программу "Аренда памятника за 1 рубль" объект культурного наследия регионального значения "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Н.Я. и Ф.Я. Колобовых. Здание библиотеки", расположенный на Большой Зелениной улице, 43Б.

Площадь здания - 735 кв метров в рамках обозначенной программы будет передано в аренду на 49 лет по фиксированной ставке 1 рубль за 1 кв метр помещения.

Библиотека будет отдана под нежилые цели.

На данный момент КИО выдал распоряжение о начале аукциона. Предположительно, конкурс проведут во втором квартале текущего года. Перед торгами эксперты оценят рыночную стоимость аренды объекта.

"В соответствии с Программой будущий арендатор здания должен будет в первые 7 лет аренды осуществить мероприятия по восстановлению памятника, в течение которых арендная плата будет уплачиваться в размере, определенном по результатам аукциона. По завершении ремонтных работ арендатор, представив в КИО акт приемки работ, получит право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв.м, которая будет уплачиваться остальной период аренды", - пояснили в комитете.

Непосредственно перед началом реставрационных работ будет получено соответствующее распоряжение КГИОП.

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