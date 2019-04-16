Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:30

Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

фото ЗакС политика Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин назвал собор «историческим символом Франции», «бесценным сокровищем европейской и мировой культуры» и «одной из важнейших христианских святынь». «Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», - подчеркнул российский президент.

Путин предложил Макрону направить во Францию лучших российских  реставраторов, имеющих опыт работы с памятниками мирового культурного наследия, в том числе – произведений средневекового зодчества.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари разгорелся вечером 15 апреля. Огонь стремительно распространился по строительным лесам, обрушились шпиль собора и кровля. Из огня спасли одни из важнейших католических реликвий, в том числе Терновый венец Иисуса Христа, однако, скорее всего, были утрачены витражи и оконные розы XIII века.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:26    
сгорело поповское культовое сооружение, причем пожар, своего рода - пособник атеизма, оказывается никакие "божественные силы" не предотвратили пожар и не помогли пожарным тушить огонь - работала техника, атеисты-пожарники и современные пожарные технологии... а вот, ангелы-архангелы не таскали воду и не наслали ливень с небес, а покуривали в сторонке... еле спасли "терновый венец христа"... реликвия самого христа пустышка!.. чего ей тогда поклоняются - толку-то от нее?!..

12:39    
Скоро выяснится, что оередные Петров и Баширов приехали на шпиль посмотреть...

11:38    
Что-то во Франции при Макроне всё сломалось, то "жёлтые жилеты", то "красный петух" над величайшим собором и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

13:15 Инвалиды могут получить право ездить на приём к нотариусам на соцтакси

12:59 Фонд имущества потерял право продавать городскую собственность

12:45 Путин одобрил строительство высокоскоростной железной дороги Петербург-Москва   1

12:15 Милонов призвал Минтранс и Беглова выгнать частников из сферы платной эвакуации автомобилей   1

12:05 Прокуратура внесла представление руководству "Петроэлектросбыта"

11:35 Госдума окончательно приняла закон о "суверенном рунете"

11:30 Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари   3

11:15 Библиотеку Колобовых востановят по программе "Аренда памятника за 1 рубль"

10:45 Памятник Гумилёву открыли на территории университета им. Герцена   1

10:21 "Левада-центр": Уровень одобрения Сталина достиг рекордной отметки   4

9:55 Надежда Савченко вышла на свободу   2

9:30 "Бесконечное горе и головокружительное чувство потери": во Франции горел Нотр-Дам-де-Пари   7

15 апреля, 20:53 Открытие станций метро "Горный институт" и "Театральная" откладывается на 2022-й год   7

15 апреля, 20:51 C 2015 года в Петербурге закрылось рекордное количество кафе за один квартал

15 апреля, 20:14 Суд отклонил иск Жириновского к журналисту, упомянувшему о его связях с КГБ   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.