Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари

Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин назвал собор «историческим символом Франции», «бесценным сокровищем европейской и мировой культуры» и «одной из важнейших христианских святынь». «Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», - подчеркнул российский президент.

Путин предложил Макрону направить во Францию лучших российских реставраторов, имеющих опыт работы с памятниками мирового культурного наследия, в том числе – произведений средневекового зодчества.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари разгорелся вечером 15 апреля. Огонь стремительно распространился по строительным лесам, обрушились шпиль собора и кровля. Из огня спасли одни из важнейших католических реликвий, в том числе Терновый венец Иисуса Христа, однако, скорее всего, были утрачены витражи и оконные розы XIII века.