Прокуратура внесла представление руководству "Петроэлектросбыта"

Прокуратура Калининского района обнаружила многочисленные нарушения в работе АО "Петроэлектросбыт", уведомляет пресс-служба надзорного ведомства.

Так, энергетическая компания не только систематически нарушала сроки рассмотрения обращений и жалоб горожан, но и зачастую не отвечала на них. Помимо прочего, прокуроры обнаружили нарушения антикоррупционного законодательства, а также недочеты, сделанные при произведении перерасчета платы за электроэнергию.

Постфактум проверки руководству "Петроэлектросбыта" внесено представление об устранении нарушений закона. Вместе с тем, стоит вопрос о привлечении должностных лиц к дисциплинарному взысканию.