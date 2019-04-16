Глава Минкомсвязи предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора

Министр связи Константин Носков предложил пересмотреть полномочия Роскомнадзора в рамках «регуляторной гильотины», передает «Коммерсантъ».

В приветственном слове на расширенном заседании коллегии РКН Носков заявил, что механизм «регуляторной гильотины» предусматривает анализ и пересмотр действующих функций контрольно-надзорной деятельности. «Сфера деятельности Роскомнадзора сегодня чрезвычайно широка. Нужно проанализировать, от каких полномочий можно и нужно отказаться», - заявил Носков.

По его словам, контрольных функций не должно быть слишком много, хотя они и важны. Это требование, которое выдвигает руководство России и одна из важнейших задач на ближайший год, подчеркнул Носков.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что полномочия его ведомства значительно расширилась. В этом есть «заслуга» Госдумы, в частности, комитета по информполитике, отметил Жаров.