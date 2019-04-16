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13:55

Жаров признал недостаточную эффективность попыток РКН заблокировать Telegram

фото ЗакС политика Жаров признал недостаточную эффективность попыток РКН заблокировать Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров признал, что используемая ведомством система блокировок оказалась недостаточно эффективной в борьбе с мессенджером Telegram, передает RNS.

По словам Жарова, Роскомнадзор исполняет судебное решение, и итоги по эффективности его действий подводить рано. «Очевидно, что существующая система блокировок, которая предполагает блокировку операторами связи по сигнатуре IP-адреса, DNS... Она не оказывает того воздействия, которое должна была бы оказывать», - сказал Жаров. Он уточнил, что это относится к блокировке, но в случае с Telegram речь идет «о противодействии распространения запрещенной информации на территории Российской Федерации».

Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, которые использует Telegram, подчеркнул Жаров. «Периодически вы наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее. Но я не хочу раскрывать все карты», - сказал глава РКН.

Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года за отказ передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. В погоне за мессенджером РКН заблокировал свыше 18 млн адресов, в том числе IP-адреса Google, из-за чего пострадали около 400 российских фирм, а ущерб оценили почти в миллиард долларов.

Мессенджер успешно работает до сих пор. Им пользуются многие общественные деятели, политики, депутаты и чиновники. Среди них лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Леонид Слуцкий, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и многие другие.



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