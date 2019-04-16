Жаров признал недостаточную эффективность попыток РКН заблокировать Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров признал, что используемая ведомством система блокировок оказалась недостаточно эффективной в борьбе с мессенджером Telegram, передает RNS.

По словам Жарова, Роскомнадзор исполняет судебное решение, и итоги по эффективности его действий подводить рано. «Очевидно, что существующая система блокировок, которая предполагает блокировку операторами связи по сигнатуре IP-адреса, DNS... Она не оказывает того воздействия, которое должна была бы оказывать», - сказал Жаров. Он уточнил, что это относится к блокировке, но в случае с Telegram речь идет «о противодействии распространения запрещенной информации на территории Российской Федерации».

Роскомнадзор продолжает блокировать IP-адреса, которые использует Telegram, подчеркнул Жаров. «Периодически вы наблюдаете на своем смартфоне, что загружается он медленнее. Но я не хочу раскрывать все карты», - сказал глава РКН.

Telegram заблокирован в России с апреля 2018 года за отказ передавать ФСБ ключи шифрования для доступа к перепискам. В погоне за мессенджером РКН заблокировал свыше 18 млн адресов, в том числе IP-адреса Google, из-за чего пострадали около 400 российских фирм, а ущерб оценили почти в миллиард долларов.

Мессенджер успешно работает до сих пор. Им пользуются многие общественные деятели, политики, депутаты и чиновники. Среди них лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Леонид Слуцкий, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок и многие другие.

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