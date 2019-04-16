Суд отпустил Варвару Караулову из колонии по УДО

Вологодский суд удовлетворил ходатайство Варвары Карауловой об условно-досрочном освобождении, передает «Интерфакс».

Караулову, студентку философского факультета МГУ, в 2016 году приговорили к 4,5 годам колонии за попытку примкнуть к боевикам запрещенной в России террористической группировки «Исламского государства». По данным следствия, ее завербовали, и она втайне от родителей попыталась сбежать в Сирию через Турцию. В июне 2015 года ее задержали на турецко-сирийской границе и вернули в Москву.

В 2017 году Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России с просьбой помочь ей обратиться к президенту Владимиру Путину с ходатайством о помиловании.