Прожиточный минимум петербуржцев вырастет на 308 рублей

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил проект постановления об установлении прожиточного минимума за I квартал 2019 года. В расчете на душу населения прожиточный минимум составил 11 363 рубля. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

За IV квартал 2018 года прожиточный минимум составлял 11 055 рублей и 20 копеек. Соответствующее постановление было подписано в марте 2019 года.

Прибавка в 308 рублей является самым значительным повышением этой величины с 2015 года. Тогда разница в размере прожиточного минимума между IV кварталом 2014 года и I кварталом 2015 года составила 1452 рубля.

Согласно новому проекту постановления прожиточный минимум для трудоспособного населения будет установлен в размере 12 472 рубля 10 копеек (на 353 рубля и 90 копеек выше размера за IV квартал 2018 года), для пенсионеров – 9 221 рубль и 70 копеек (на 240 рублей и 70 копеек выше), для детей – 11 074 рубля и 30 копеек (на 290 рублей 70 копеек выше).

Минимальный размер оплаты труда в Петербурге в 2019 году составляет 18 тысяч рублей.