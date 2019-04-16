Беглов разрешил петербурженкам вкладывать маткапитал в строительство дачи

Временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов подписал закон, позволяющий петербурженкам "инвестировать" средства материнского (семейного) капитала в строительство садового дома, делится пресс-служба Смольного.

Беглов пояснил принятое решение тем, что у каждой многодетной семьи должна быть возможность проводить время загородом - особенно, в летнее время.

На данный момент маткапитал в Петербурге можно направить на улучшение жилищных условий, покупку земельного участка, получение ребёнком образования, медицинскую реабилитацию, организацию оздоровительного отдыха или санаторно-курортного лечения ребёнка, а также приобретение транспортного средства.

Напомним, размер материнского капитала, получаемого за второго ребенка, составляет 453 тысячи рублей.

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