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14:51

Особняк Щеглова на Садовой пустят с молотка

фото ЗакС политика Особняк Щеглова на Садовой пустят с молотка

Имущество пребывающего в стадии ликвидации банка "Финансовый капитал", располагающегося в старинном петербургском особняке Щеглова-Бородулиных, вместе со зданием выставлено на торги. Начальная цена лота - 128 млн рублей, уведомляет Российский аукционный дом.

Особняк возвели в 1831 году по проекту архитектора Доменико Квадри. Он располагается на Садовой улице, 121. Площадь здания - чуть более 764 кв метров. Дом охраняется государством как объект выявленного культурного наследия.

Торги пройдут с 5 апреля по 27 июля текущего года на электронной площадке Российского аукционного дома. За это время РАД будет принимать предложения по стоимости особняка. Минимальная сумма продажи - 47 млн рублей.

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