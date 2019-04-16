Друг депутата Милонова угрожал "человеком с полиции" сотрудникам "конфликтной" штрафстоянки

В распоряжении издания MR7.ru оказалась видеозапись с камеры наблюдения внутреннего помещения штрафстоянки, на которой несколько дней назад депутат Госдумы Виталий Милонов устроил скандальную перепалку с сотрудниками организации. На кадрах видно, что никто федерального парламентария не бьет, - отнюдь, обильные оскорбления льются как раз из его рта.

Согласно версии событий, озвученной Милоновым, он помогал своему приятелю забрать его эвакуированную машину, которая оказалась испорчена при перевозке, а рабочие (названные народным избранником "бандитами") были пьяны, вымогали у депутата взятку и пытались вытолкать за дверь каморки администрации, якобы напоследок ещё беспардонно прищемив его не то дверью, не то воротами.

На видео, опубликованном MR7, депутат стоит "неприкосновенно", никто не тругает его руками, однако он, в свою очередь, постоянно на повышенных тонах общается со всеми присутствующими. В центре "сюжета" - дверь, которую все время придерживал один из приятелей Милонова. Когда сотрудник стоянки попытался закрыть её, этот же мужчина поспешил ногу убрать, в результате чего дверь, вероятно, задела парламентария.

После того, как конфликт вылился на улицу, некто из друзей политика вернулся в помещение администрации учреждения и дал его сотрудникам 5 минут на возврат авто.

"Можешь записывать, можешь не записывать. В течение пяти минут если машина не выходит, возвращается человек с полиции и пишется заявление о нападении сам знаешь на кого. У тебя 5 минут", - пригрозил мужчина.

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