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Новости

17:00

Правнук Сталина считает "дегенератами" всех, кто оправдывает репрессии

фото ЗакС политика Правнук Сталина считает "дегенератами" всех, кто оправдывает репрессии

Сегодня, 16 апреля, "Левада-центр" опубликовал результаты последнего социологического изыскания, согласно которому рейтинг одобрения деятельности бывшего советского вождя Иосифа Сталина "взлетел" до исторического максимума - 70%. Число же тех, кто полагает, что жертвы репрессий пали не напрасно, остановилось на отметке 46%.

Один из немногих живых родственников экс-генсека - родной правнук Яков Джугашвили - считает, что людям, оправдывающим репрессии, стоит, по его ведению, незамедлительно отказать в уме.

"Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46% считают преступления вполне нормальным явлением. Антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости", - цитирует Якова Джугашвили "Говорит Москва".

Добавим, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов объяснил резкий скачок народной любви к бывшему советскому лидеру политизированностью и расколом общества, в результате которых рождаются более радикальные оценки истории.

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18:48    
Кто то же написал 10 миллионов доносов?

18:25    
Яков, Яков... Ты должен гордиться своим прадедом, превратившего Россию в индустриальную державу, победившую фашизм и возродившуюся после войны.
В окружении Иосифа Виссарионовича были и негодяи, которые   лгали, подставляя людей. В тюрьмах издевались над людьми не по приказу Сталина. Такие подлецы были во все времена и их имена сейчас известны.
Нищий и голодный народ, восстанавливая страну, верил, что их дети будут жить лучше.
Но никто не предполагал, как придется жить через полвека после смерти Сталина.
Ложь, воровство, взяточничество заразят значительную часть власти, простой народ без войны ограбят, он обнищает и потеряет веру в будущее. Закроются предприятия, исчезнут процветающие деревни... Блеск Москвы и нищета провинции... Вот итоги  30-ти летнего пути к капитализму.

18:06    
Рейтинг одобрения Сталина растет, потому что при нем  воры народного имущества просто бы  сидели  в тюрьме.  "Прихватизации" бы не было, первый идеолог этого, Чубайс,  сидел бы тоже в тюрьме.
Скромность власти была на первом месте!!! Много бы нынешних взяточников -губернаторов, взяточников- чиновников сидели на своих местах? Какие дворцы и роскошь, неподтвержденная  доходами!!!
Сейчас Сталину работы бы хватило, так как бесконтрольно увеличилось число крупных воров, взяточников, лжецов!!!
Простой народ устал от творящихся безобразий: воровства, нищеты, безработицы...

17:47    
17:18 - а вот и тот, кого Яков назвал дегенератом.

17:18    
Сталин-самый выдающийся правитель нашего Отечества, сделавший СССР супер великой державой мира во всех областях-экономике,  внешней политике, образовании, науке и культуре, военном искусстве, росте народонаселения и тд. Даже спорить совершенно не о чем!!!!!!!!!! При этом у ВСЕХ(!!!!!!) государств мира было и есть ЗАКОННОЕ право на репрессии по отношению граждан, которые не соблюдают принятые законы или УК! Да были невинные жертвы, прежде всего, по доносам самих же граждан, но в абсолютной массе своей репрессии были справедливы и необходимы для обеспечения гос.безопасности в то СЛОЖНЕЙШЕЕ и нервное время! Во многом репрессии обеспечили и сохранение СССР, и ПОБЕДУ над мировым фашизмом!

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