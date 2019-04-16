Правнук Сталина считает "дегенератами" всех, кто оправдывает репрессии

Сегодня, 16 апреля, "Левада-центр" опубликовал результаты последнего социологического изыскания, согласно которому рейтинг одобрения деятельности бывшего советского вождя Иосифа Сталина "взлетел" до исторического максимума - 70%. Число же тех, кто полагает, что жертвы репрессий пали не напрасно, остановилось на отметке 46%.

Один из немногих живых родственников экс-генсека - родной правнук Яков Джугашвили - считает, что людям, оправдывающим репрессии, стоит, по его ведению, незамедлительно отказать в уме.

"Что следует из этой формулировки? Наверное, то, что 46% считают преступления вполне нормальным явлением. Антисталинская и антисоветская ложь превратила народ в моральных уродов и дегенератов, которые искренне считают, что великие цели достигаются путём совершения преступлений теми, кто по долгу службы обязан с преступностью бороться, то есть госслужащими. Вот это для меня сейчас самое главное в этой новости", - цитирует Якова Джугашвили "Говорит Москва".

Добавим, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов объяснил резкий скачок народной любви к бывшему советскому лидеру политизированностью и расколом общества, в результате которых рождаются более радикальные оценки истории.